Ibrahimovic a cena con Abate a Milano: “IZ back”

Quella di oggi è stata la prima giornata di Zlatan Ibrahimovic da nuovo giocatore del Milan. Per la seconda volta… Infatti, dopo l’esperienza vissuta tra il 2010 e il 2012 adesso è tornato e vuole essere nuovamente decisivo nonostante i 38 anni compiuti. Se non credesse di poter fare ancora la differenza, non sarebbe mai tornato.

Uno dei giocatori con i quali legò maggiormente nel corso della prima avventura al Milan fu Ignazio Abate, con il quale condivideva (e condivide) l’agente Mino Raiola. Proprio l’ex terzino rossonero ha pubblicato su Instagram una foto di lui e Ibrahimovic a cena insieme. Con il seguente messaggio: “Welcome back… IZ back“.