Tifosi del Milan a Ibrahimovic: “Prendili a schiaffi!” – VIDEO

C’erano molti tifosi del Milan all’aeroporto di Linate per accogliere il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. La macchina che doveva portare il giocatore e Zvonimir Boban verso la clinica La Madonnina per le visite mediche ha faticato ad uscire. C’è voluto un po’.

I milanisti presenti erano in delirio nel rivedere il campione svedese, al quale hanno dedicato diversi cori per dimostrargli il loro entusiasmo. Qualcuno lo ha anche urlato: “Ibra, prendili a schiaffi“. Probabilmente il riferimento è ai compagni di squadra, più volte criticati dai tifosi per lo scarso attaccamento alla maglia e certe prestazioni imbarazzanti. L’ultima a Bergamo, dove l’Atalanta ha vinto 5-0. Di seguito il video.