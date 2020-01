FIFA 20, ufficiale: svelata la squadra TOTY. Ecco l’undici scelto dagli utenti

La squadra TOTY ufficiale resa nota dalla EA Sports in questi minuti

La EA Sports ha reso nota finalmente la squadra TOTY definitiva e ufficiale. L’undici è stato scelto dagli utenti. Che, da quasi un mese, hanno avuto la possibilità di votare tramite il sito ufficiale della casa produttrice canadese.

Ecco, di seguito, la squadra dei TOTY scelta dagli utenti di FIFA 20:

In porta Alisson Becker come ampiamente prevedibile. Il portiere del Liverpool è stato strepitoso, così come tutta la difesa dei Reds campioni d’Europa. E infatti sono presenti tre quarti della difesa di Jurgen Klopp.

Alexander Arnold a destra, Robertson a sinistra (i migliori terzini d’Europa al momento) e Virgil van Dijk centrale. Insieme a lui un altro olandese, oggi alla Juventus: parliamo di Matthijs de Ligt, straordinario lo scorso anno con l’Ajax. In estate è passato ai bianconeri per quasi 80 milioni.

Passiamo al centrocampo dove c’è la sorpresa Kevin de Bruyne, autore di una stagione tutt’altro che entusiasmante. C’è invece giustamente Frenkie de Jong, un altro grande protagonista del grande Ajax dello scorso anno insieme a De Ligt. Completa il centrocampo N’golo Kanté, il mediano del Chelsea, vincitore dell’Europa League.

Infine l’attacco. Inevitabile Lionel Messi, che ha vinto il Pallone d’Oro. Completano il tridente Sadio Mané, un altro giocatore del Liverpool, e Kylian Mbappé. Quest’ultima decisione fa un po’ discutere perché il francese non ha fatto una stagione particolarmente importante. Meritatissimo invece Mané, anche lui straordinario.

Non sono ancora noti gli overall di questi giocatori. Giorno per giorni saranno disponibili nei pacchetti fino a quando la EA non la rilascerà completamente. Si parte oggi con gli attaccanti, fino ad arrivare ai portieri.

