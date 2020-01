Accordo Fenerbahce-Rodriguez: ecco l’offerta al Milan

Rodriguez ha trovato l’accordo col Fenerbahce, ma il Milan non ha ancora dato il via libera. L’offerta dei turchi non convince

Ricardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce. Accordo totale fra le parti, come aveva già anticipato il suo agente l’altro giorno. C’è la piena volontà dello svizzero di cambiare aria e di andare in Turchia, dove ha già ricevuto manifestazioni di stima da parte dei tifosi.

Il Milan, che è d’accordo con la cessione, non ha ancora dato il via libera. Il motivo è molto semplice: il Fenerbahce chiede un prestito (1,5 milioni) con diritto di riscatto, mentre Maldini e Boban vogliono lasciarlo partire a titolo definitivo per una cifra intorno ai dieci milioni. La prossima settimana, scrive Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, ci sarà un incontro fra le parti per trovare un accordo.

#Fenerbahce want to close Ricardo #Rodriguez. The player has accepted the bid of Fener, that have offered to #Milan a loan (€1,5M) with option to buy. Maldini ask a permanent deal to sell him. Next week there will be a meeting to find an agreement. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2020

Rodriguez spinge per la cessione

Rodriguez invece ha già fatto tutto col Fenerbahce. Ha accettato l’offerta economica e attende il sì del Milan per volare in Turchia. In rossonero ha giocato tantissimo in questi due anni e mezzo, fino all’arrivo di Theo Hernandez. Che lo ha scalzato da ormai diverse settimane. Lo svizzero non ha mai convinto fino in fondo i tifosi del Milan, nonostante qualità evidenti in tecnica e personalità.

Da lui però effettivamente ci si aspettava molto di più. Ai tempi del Wolfsburg era uno dei migliori esterni difensivi al mondo; al Milan però non si è confermato a quei livelli ma anzi è calato vertiginosamente in questo inizio di stagione. Ora è pronto ad andar via per ritrovare la titolarità in vista dell’Europeo. Il Fenerbahce è una buona vetrina.