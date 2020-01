Scambio Politano-Spinazzola: operazione in chiusura tra Inter e Roma

Calciomercato Milan: salta definitivamente l’arrivo di Matteo Politano in rossonero. L’Inter ha chiuso lo scambio con la Roma: Spinazzola in nerazzurro.

Nei giorni scorsi si era parlato con insistenza della possibilità di acquistare Matteo Politano per rinforzare il Milan. Operazione fattibile anche per via dell’esclusione di Jesus Suso, mal voluto dai tifosi rossoneri e per nulla incisivo in campo.

Si era addirittura parlato di uno scambio con l’Inter: Politano per Kessie, operazione poi bloccata anche perché il Milan non voleva cedere il proprio centrocampista ai nerazzurri. Scambio che invece l’Inter sta facendo comunque, ma con la Roma. Sul piatto per i nerazzurri c’è Leonardo Spinazzola, ritenuto giocatore ideale per giocare da quinto di difesa/centrocampo, nel 3-5-2 di Antonio Conte.

La Roma si rinforzerà con Matteo Politano, che nel 4-3-3 di Fonseca può tornare molto utile. Operazione accelerata anche per via del brutto infortunio accorso a Nicolò Zaniolo, titolare in quella posizione di esterno destro nel tridente. A facilitare la chiusura anche Davide Lippi, agente sia di Politano che di Spinazzola. Oggi per il match di Coppa Italia tra Inter e Cagliari, Conte non ha convocato Politano. Altro segnale che il giocatore è in uscita.

Calciomercato Milan, ora servono gli esterni

Saltano gli scambi per il Milan. Lo stesso Suso era stato valutato dalla Roma, prima che i giallorossi si fiondassero su Politano. La richiesta per lo spagnolo era di 25 milioni di euro, la proposta era di un prestito.

Il Milan dovrà guardare altrove per rinforzare la squadra. Con Suso in uscita e la possibilità di continuare a puntare sul 4-4-2, Stefano Pioli ha più bisogno di esterni che possano fare tutta la fascia: a sinistra manca un vero e proprio esterno, e viene adattato uno tra Calhanoglu e Bonaventura. A destra invece Samuel Castillejo si è preso la titolarità contro il Cagliari, e al momento è l’unico che può ricoprire quel ruolo per caratteristiche.

Serve dunque un rinforzo sulle fasce, visto inoltre che questo modulo toglie spazio a Lucas Paquetà, difficile da collocare con questo schieramento. Si attendono offerte per il brasiliano, come per altri calciatori del Milan.