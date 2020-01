Milan, doppio sogno Under-Olmo: tutto dipende dalle cessioni 

Milan, Zlatan Ibrahimovic e non solo in attacco: la società – rivela Ts – sognerebbe anche il doppio colpo Cengiz Under e Dani Olmo. Le ultimissime.

Cengiz Under da una parte, Dani Olmo dall’altra. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, è questo il doppio grande sogno del Milan per l’attacco. Ora che con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic la squadra sembra essersi rimessa in carreggiata, il club vorrebbe regalare a Stefano Pioli altri rinforzi per tentare una seppur difficilissima rimonta europea.

Così dopo lo svedese, Simon Kjaer e Asmin Begovic, la società valuta altri acquisti per questa complicata sessione invernale. Ma tutto dipenderà le cessioni, per le quali ci sono potenzialmente tante situazioni in essere ma nessuna di queste al momento appare sbloccarsi.

Milan, il punto in attacco tra entrate e uscite

Mentre si attende solo l’ufficialità per Ricardo Rodriguez al Fenerbahce, restano invece in sospeso le situazioni di Krzysztof Piatek, Lucas Paquetá e Suso. Per il brasiliano c’è stato un abboccamento del PSG e una richiesta in prestito del Flamengo, mentre per il polacco molti sondaggi ma nessuna offerta a titolo definitivo per il momento. Il Milan, per entrambi, ascolta offerte da non sotto i 30-35 milioni di euro.

Suso è invece un caso a parte: lo spagnolo – evidenzia Ts – è ormai un corpo estraneo, il suo valore è precipitato e siamo piuttosto lontani dai 40 milioni di euro della clausola. Il club così è costretto a cederlo per 25 milioni, magari anche 20 ma all’orizzonte non si vedono acquirenti. Ed è per questo, sfruttando anche la fumata nera per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, che il Milan sta pensando di proporlo al club giallorosso. In un affare, tra l’altro, che riguarderebbe proprio Under.

Per Olmo, invece, la società ci sta lavorando a fari spenti e già da un bel po’ di tempo. In scadenza di contratto nel 2021, ha annunciato da diverse settimane di voler lasciare subito la Croazia per una big europea. In Croazia sono convinti che ci sia il Milan dietro, anche perché l’agente del giocatore è stato in Lombardia in questi giorni.

Si parla di un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus e una futura rivendita. In verità – evidenzia il quotidiano – il Milan è sì su Olmo, ma il Diavolo ci lavora più per la prossima stagione che per l’immediato. A meno che la società non stia lavorando a una sorprendente operazione sottotraccia. In ogni caso tutto passa per una parola chiave inevitabile: cessioni. Per questioni di bilancio e di fair play finanziario, difficilmente il club potrebbe osare ulteriormente senza prima rinvigorire le proprie casse.

