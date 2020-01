Milan-Udinese, Donnarumma o Begovic? Le ultime

Milan-Udinese, dubbio tra i pali. Gianlugi Donnarumma è infatti ancora a rischio dopo l’edema rimediato contro il Cagliari, col neo portiere Asmir Begovic che nel caso si prepara all’esordio assoluto in rossonero. Le ultimissime.

Gianluigi Donnarumma o Asmir Begovic? E’ questo, di fatto, l’unico grande dubbio per Milan-Udinese di domani pomeriggio. Ancora non c’è un verdetto ufficiale, ma nel frattempo il neo portiere rossonero si riscalda.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, tutto dipenderà dall’ultimo test che riguarderà il classe 99: in caso di esito negativo, Stefano Pioli sarà pronto a lanciare il bosniaco naturalizzato canadese favorito su Antonio Donnarumma. Del resto, nelle gerarchie, considerando anche la staffetta con Pepe Reina, appare il 32enne come vice titolare.

Ma Gigio ieri ha effettuato parte dell’allenamento insieme ai compagni, dimostrando in fondo di essere sulla buona strada in vista di domani. Servirà ancora un collaudo per la certezza finale, ma forse filtra un cauto ottimismo.

Reduce da un edema dopo la vittoria di Cagliari, l’ultima parola arriverà direttamente domani. Spazio all’esordio lampo dell’estremo difensore giunto dal Bournemouth qualora non ce la facesse, ma il Corriere dello Sport, parallelamente, appare fiducioso e propone il baby Donnarumma dal primo minuto nelle probabili formazioni di quest’a giornata.

