Milan, gol da sogno e prima squadra: è il momento di Zeroli

Kevin Zeroli si è messo in mostra con un gol da sogno. Il centrocampista presto avrà la sua possibilità in prima squadra

Finalmente il Milan Futuro di Daniele Bonera rialza la testa e conquista tre punti preziosissimi per la classifica. I rossoneri, nonostante l’assenza di Francesco Camarda, sono riusciti a battere in trasferta il Perugia, con le reti di Gabriele Alesi e Kevin Zeroli. Il Diavolo ha dunque abbandonato l’ultimo posto in classifica, salendo a quota nove.

Una bella boccata d’ossigeno per un allenatore, finito nel mirino della critica. Oggi, però, si è visto un Milan Futuro diverso e non può certo essere un caso se Mattia Liberali abbia giocato dal primo minuto. Il fantasista classe 2007 è stato tra i migliori in campo. Quella del talento brianzola è stata forse una scelta obbligata viste le defezioni di Chaka e Cuenca, ma la speranza di tutti i tifosi rossoneri è che adesso il talento italiano non lasci più in campo. Il Milan Futuro non può certo fare a meno della sua qualità. Tra i più positivi oggi poi c’è anche Alesi, che oltre a segnare un gol direttamente da punizione, anche se deviata, ha giocato una partita di sostanza.

Ma la palma del migliore del Renato Curi di Perugia spetta sicuramente a Kevin Zeroli. Il capitano del Milan Futuro si è reso protagonista di un gol da favola, eseguendo una rovesciata perfetta.

Milan, Zeroli per la prima squadra: è arrivato il momento

L’italiano è sicuramente uno dei talenti più cristallini del club rossonero. Non è un caso se il giocatore sia il capitano della squadra e se il suo contratto sia stato rinnovato, fino al 30 giugno 2028, davvero da poco. Kevin Zeroli è blindato dal Milan, che crede tantissimo nelle sue qualità.

A Milanello sono tutti pronti a scommettere su di lui e la rete di oggi dimostra che il potenziale del giocatore è davvero immenso. Contro il Perugia, Zeroli non ha solo segnato, ma ha preso per mano la squadra, facendo un po’ il mediano un po’ la mezzala. Di fatto il ruolo che uno tra Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek sarà chiamato ad occupare per sostituire Tiijani Reijnders, martedì contro il Napoli. Non ci aspettiamo certo il suo utilizzo contro gli azzurri, ma è evidente che con la coperta così corta a centrocampo e con tantissime partite da giocare, presto toccherà anche a Zeroli, dopo Camarda e Bartesaghi, mettersi in mostra. Per molti d’altronde è già pronto e qualcuno non ha dubbi sul fatto che farebbe meglio di un Loftus-Cheek mai all’altezza della situazione in questo inizio di stagione