Salta tutto, novità dal Belgio: la scelta di Furlani

Le ultime sul mercato rossonero: arriva una novità importante dall’estero sul centrocampista. Il punto della situazione

Arrivano novità dal Belgio. A riportarle è Sacha Tavolieri, che in questi giorni ha scritto spesso notizie legate al mondo Milan.

In Belgio d’altronde, il club rossonero sta guardando parecchio. La settimana scorsa è stata quella che ha visto il Diavolo su Archie Brown, che poi ha deciso di volare in Turchia, per vestire la maglia del Fenerbahce. Ma se pensi al Belgio, oggi il focus non può che essere su Ardon Jashari.

In realtà la news data da Sacha Tavolieri è su Granit Xhaka, grande obiettivo del Milan, messo in stand-by con l’acquisto di Samuele Ricci.

❌ 🇸🇦 NEOM SC now out of the race for Granit Xhaka as they won’t pay more than €8M to Bayer Leverkusen. Deal was stalling Tuesday & at standstill today.

🇨🇭Sunderland’s a clear option for Xhaka, as Fenerbahçe, who spoke directly with the Swiss. However, there’s a feeling that… pic.twitter.com/noSsZAvSTy

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 17, 2025