@ML – Milan, ancora Camarda: il punto su Jovic e Abraham

Le ultime per quanto riguarda l’attacco del Milan. Francesco Camarda sarà convocato da Paulo Fonseca: ecco perché

Niente Milan Futuro per Francesco Camarda. Daniele Bonera è stato costretto a schierare Longo al centro dell’attacco per la sfida contro il Perugia.

Un’assenza pesante per i giovani rossoneri quella del centravanti classe 2008, che si è andata ad aggiungere ai forfait, per infortunio, di Hugo Cuenca, fuori per una lesione al polpaccio destro, di Chaka Traore, per problema al ginocchio destro e di Bozzolan ancora fuori per una distorsione alla caviglia. Un’assenza quella di Camarda che è la prova che il calciatore viene considerato prezioso da Paulo Fonseca per la partita contro il Napoli, in programma martedì sera.

Il Milan, infatti, deve fare i conti con le condizioni fisiche di Tammy Abraham e Luka Jovic, costretti a saltare le ultime partite per dei problemi fisici. L’inglese – lo ricordiamo – si è infortunato in occasione di Milan-Udinese: cadendo male ha subito un trauma alla spalla destra. Il serbo, invece, è alle prese con la pubalgia. Oggi è arrivata la pesante tegola legata a Matteo Gabbia, ma le attenzioni erano puntate anche sui due attaccanti.

Milan, il punto verso Napoli: Abraham no, Jovic forse

Per quanto riguarda Tammy Abraham le notizie non sono positive. Anche stamani, infatti, l’inglese ex Roma, ha svolto un lavoro differenziato e il forfait è praticamente certo per il match contro il Napoli.

Situazione diversa, invece, per Luka Jovic: il serbo si è allenato a parte, ma domani farà un test per capire se potrà essere convocato. Paulo Fonseca spera così di avere a disposizione un’arma in più per il suo attacco, in cui comunque ci sarà Francesco Camarda, che ha voglia di scrivere nuove pagine di storia con la maglia rossonera addosso. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il tecnico portoghese non ha ancora deciso come sarà composto. E’ evidente che Alvaro Morata sarà il punto di riferimento e che Christian Pulisic giocherà sicuramente. Se l’americano dovesse agire al centro, ci sarebbe Samu Chukwueze sulla destra. In caso venisse spostato a destra a giocare al posto dell’esterno nigeriano, sarebbe Ruben Loftus-Cheek. Infine c’è il dubbio legato a Rafa Leao. Il portoghese vuole evitare la seconda panchina consecutiva in Serie A e in questi allenamenti sta provando a convincere il mister a schierarlo. Oggi il ballottaggio con Noah Okafor è aperto. Solo domani ci sarà una decisione