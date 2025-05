Recupera dall’infortunio: ci sarà per la finale di Coppa Italia Bologna-Milan

Un calciatore rossonero potrebbe essere a disposizione per l’atteso match che assegnerà la coppa nazionale.

In una stagione sicuramente difficile e al di sotto delle aspettative, il Milan potrebbe comunque chiudere con due trofei. Uno lo ha già vinto, la Supercoppa Italiana alzata a gennaio in Arabia Saudita, mentre l’altro se lo giocherà il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma: la Coppa Italia.

La squadra di Sergio Conceicao affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano, avversario anche nell’ultima partita prima della finale. Infatti, venerdì 9 maggio c’è Milan-Bologna di Serie A a San Siro. Due sfide ravvicinate dal peso diverso. I precedenti in Coppa Italia tra le due squadre sono tutti a favore di quella rossonera, però nelle sfide secche può succedere di tutto.

Considerando com’è andata questa stagione, non sarebbe così sorprendente se i rossoblu dovessero avere la meglio. Nel match di Serie A del 27 febbraio sono stati proprio loro a vincere 2-1 allo stadio Renato Dall’Ara. Era il recupero della partita che era stata rinviata il 25 ottobre.

Coppa Italia, Bologna-Milan: Conceicao a organico completo?

Ovviamente, entrambi gli allenatori sperano di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento di Roma. Non ci sono squalificati, però bisognerà fare attenzione agli infortuni. In casa Bologna ne è capitato qualcuno di recente.

Italiano ha perso Emil Holm e Dan Ndoye, che stando ai comunicati ufficiali potrebbero rimanere fermi per 2-3 settimane. Il rischio di saltare la finale di Coppa Italia esiste. E anche se dovessero recuperare, forse non sarebbero comunque al 100% della condizione fisica. Si tratta di calciatori preziosi per la squadra rossoblu, in particolare l’esterno svizzero, autore di 8 gol e 5 assist in 38 presenze stagionali.

Per quanto riguarda il Milan, ad oggi Conceicao potrebbe teoricamente contare sull’organico completo. Infatti, nei prossimi giorni Emerson Royal tornerà ad allenarsi con il gruppo e sarà sicuramente convocabile per Bologna-Milan del 14 maggio. Il terzino brasiliano si era fatto male nel match di Champions League contro il Girona, tra l’altro in un momento nel quale sembrava vicino alla cessione.

L’ex di Barcellona, Betis e Tottenham è stato uno dei nuovi acquisti del mercato estivo 2024 e ha attirato tante critiche. Il suo rendimento in campo è stato al di sotto delle aspettative della società. E sottolineiamo “della società”, perché chi segue bene il calcio sapeva che Emerson Royal avrebbe potuto essere un flop al Milan. La testardaggine di voler puntare per forza su di lui, con una trattativa durata diverse settimane, è stata incomprensibile.

Salvo colpi di scena, il terzino brasiliano lascerà Milanello nella prossima finestra estiva del calciomercato. A gennaio lo volevano il Fulham e il Galatasaray, potrebbero riprovarci a giugno.