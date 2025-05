Svolta Milan, la finale di Coppa Italia è già decisa: ecco chi vince

In attesa di scendere in campo contro il Bologna, spunta già il risultato finale della Coppa Italia: ecco chi vincerà tra il Milan e i rossoblù

Un’estate all’insegna della rivoluzione, l’ennesima, per il Milan. Dopo le tante operazioni che hanno stravolto la rosa del ‘Diavolo’ – alcune palesemente fallimentari – si ripartirà da zero. O quasi. Un nuovo allenatore, nonostante Sergio Conceicao si stia togliendo più di un sassolino dalle scarpe.

La vittoria in Supercoppa italiana è stata una vera e propria sorpresa: in rimonta, contro l’Inter che all’epoca era nettamente favorita. Uno scenario che si è ripetuto una manciata di giorni fa in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia: dopo il pari dell’andata, i rossoneri hanno demolito la squadra di Simone Inzaghi con un pesantissimo 0-3 che darà l’occasione al Milan di conquistare il secondo trofeo stagionale.

Il Milan dovrà chiarire la questione allenatore, prima dell’estate. Così come il direttore sportivo era e rimane la priorità: Tare tra i nomi favoriti. Allo stesso modo il 14 maggio, alle 20:45, si accenderanno i riflettori sulla partita più importante della stagione per gli uomini di Conceicao. Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Milan-Bologna, con i ragazzi di Italiano che ad oggi esprimono probabilmente il più brillante e bel calcio in Italia.

Una gara insidiosa che rischia di rappresentare tanto per il Milan, tantissimo per i felsinei. A tal proposito già da qualche ora è venuta a galla un’indiscrezione che potrebbe aver già segnato la scelta su chi vincerà il trofeo, chiudendo in maniera brillante la stagione.

Milan-Bologna: il vincitore è già scritto

Meno di due settimane e la stagione del Milan potrà sulla carta dirsi conclusa. Perché la finale di Coppa Italia ha un significato importante per il club rossonero e vincere questo trofeo per la sesta volta nella storia del ‘Diavolo’.

Le maggiori agenzie di scommesse già da qualche giorno stanno fornendo le quote, dopo che il Bologna ha superato l’Empoli in semifinale. Chi vincerà? Non ci sono dubbi, la squadra di Sergio Conceicao. Nonostante il Bologna abbia intenzione di vendere cara la pelle per una coppa che manca addirittura dal lontano 1974, per i bookmakers non c’è già partita.

Snai, Betsson, NetBet e Betway quotano come strafavorita la squadra rossonera mentre Bet365 sta vedendo crollare la quota del Milan vincitore sotto l’1.60. Servirà dunque attendere ancora qualche giorno, per capire se le previsioni delle agenzie risulterà quella giusta. Gli auspici sono evidentemente quelli giusti: e i tifosi rossoneri non possono non iniziare a sognare il secondo trofeo della stagione.