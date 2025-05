David-Milan, arriva la svolta: trattative avviate

Si avvicina a grandi passi il momento della scelta per il fenomenale attaccante canadese conteso dalle big di mezza Europa

Quello che sorprende è che ancora nessuno abbia annunciato di aver trovato un accordo con il suo entourage. Segno che le trattative tra gli agenti del giocatore e i dirigenti degli altri club che hanno alzato la cornetta per prendere un appuntamento con l’attaccante sono tanti. Agguerriti e disposti a qualsivoglia sacrificio economico pur di avere tra le proprie fila uno dei bomber più prolifici militanti nelle squadre del Vecchio Continente.

Sono ormai mesi che si parla del futuro di Jonathan David, l’attaccante canadese che, col contratto in scadenza a giugno 2025, è da tempo uno dei free agent più succosi a disposizione delle big di mezza Europa. Già seguito dal Milan dalla scorsa stagione (quando era ormai risultato evidente come il nordamericano avrebbe rifiutato tutte le proposte di rinnovo avanzate dal Lille) il classe 2000 nativo di Brooklyn non ha più ripetuto, almeno a livello di segnature nel campionato francese, la straordinaria stagione 2022/23, quella in cui mise a segno ben 24 reti in Ligue 1.

Ad un’analisi più attenta delle statistiche però, emerge che David abbia realizzato 26 gol totali in tutte le competizioni sia due anni fa che lo scorso anno. Col tassametro che, nella stagione in corso, dice 25 con ancora un certo numero di partite da giocare. Insomma, l’attaccante è una vera garanzia sul fronte offensivo. Lo sanno bene i giganti d’Europa che gli fanno una corte spietata da quasi un anno.

David, irrompe il Marsiglia: altra concorrente per il Milan

Come riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sono ancora in piedi tutte le prestigiose possibilità per il 25enne canadese. Sul fronte italiano Juve ed Inter sembrano ormai aver mollato la presa mentre il club rossonero, che dai francesi in passato ha già prelevato calibri come Leao e Maignan, conserva intatte le sue speranze. Anche se una nuova minaccia si affaccia all’orizzonte.

Il giornalista ha lanciato la sua indiscrezione sul suo profilo X: ‘Il Marsiglia avvierà le trattative per ingaggiare l’attaccante del LOSC Lille Jonathan David a parametro zero’, si legge sui social.

Marseille will open talks to sign LOSC Lille striker Jonathan David on a free transfer but will have to compete with Premier League, Serie A and La Liga clubs to sign the Canadian forward. pic.twitter.com/tinkDxnh39 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 28, 2025

Anche l’ambizioso club della Provenza, dunque, si sarebbe iscritto alla corsa per ingaggiare Jonathan David. Roberto De Zerbi, tra l’altro nella ristretta cerchia di candidati alla panchina del Diavolo per il prossimo anno, sogna una fenomenale coppia d’attacco composta dal succitato canadese e da Mason Greenwood, l’ex enfant prodige del calcio inglese tornato agli antichi fasti dopo la torbida causa legale che gli ha comportato prima l’esclusione e poi l’allontanamento dal Manchester United.