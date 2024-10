Ha stregato Ancelotti, il Real Madrid all’assalto in casa Milan

Il Real Madrid interessato al rossonero ma ci sono pochi margini: il Milan è pronto a rinnovargli il contratto in tempi brevi

Il Milan è entrato nel vivo di questa nuova stagione. Dopo la sosta di ottobre, la squadra di Paulo Fonseca ha inanellato due vittorie di fila contro Udinese e Club Brugge. Per provare a fare il non c’è due senza tre, dovrà per forza aspettare martedì per il turno infrasettimanale contro il Napoli. Il match di questo week-end contro il Bologna è stato infatti rinviato a causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano nei giorni scorsi.

Un rinvio che crea un grave disagio ai rossoneri, costretti adesso a giocare con l’asterisco per molti mesi. Intanto però Fonseca può approfittarne per recuperare un po’ di energie dopo le fatiche di Champions League. Il Milan infatti ha giocato martedì scorso e il match con i belgi è stato molto più dispendioso e faticoso del previsto. Dopo il brivido iniziale, col Club Brugge che ha sfiorato il gol in almeno tre occasioni, i rossoneri sono riusciti ad indirizzare la gara col gol di Pulisic e poi, nella ripresa, la doppietta di Tijjani Reijnders. A proposito dell’olandese, in queste ore è al centro di questioni riguardanti il mercato.

Real Madrid avvisato: Reijnders non si tocca

La notizia è che il Milan, nonostante sia arrivato soltanto poco più di un anno fa, ha preso contatti con l’entourage di Reijnders per parlare di rinnovo. L’idea del club è quella di blindarlo sia dal punto di vista economico che progettuale. Il suo stipendio attuale è inferiore ai 2 milioni e questo è un grosso rischio perché potrebbe essere attratto da offerte decisamente più alte. Ecco perché c’è l’idea di procedere con un adeguamento.

Reijnders sta crescendo a vista d’occhio ed è sempre più probabile che, nel giro di pochi mesi, qualcuno pronto a bussare alla porta per lui ci sarà. Per il Milan è incedibile, a meno ovviamente di offerte importanti (ma questo vale per chiunque). La sua valutazione ad oggi è superiore ai 60 milioni. Il Real Madrid, che ha mostrato interesse nelle scorse settimane lui, è avvisato. Nessun problema al momento: Tiji sta bene a Milano ed è disposto a rinnovare il suo contratto per restare a lungo e diventare un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi. Non c’è alcun tipo di pericolo e, anzi, già a breve potrebbe esserci qualche novità importante sull’accordo. Lo stesso discorso vale per Maignan, sempre più vicino alla firma, e per Matteo Gabbia, entrambi in scadenza a giugno 2026.