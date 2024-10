Dubbio per Fonseca, col Napoli possibile sorpresa in campo

Fonseca sta studiano la formazione da impiegare nel big match in programma a San Siro: potrebbe esserci una sorpresa.

Il Milan avrebbe preferito di gran lunga giocare sabato a Bologna, ma la partita è stata rinviata e ora la squadra è concentrata sulla prossima. Martedì sera arriva il Napoli capolista, reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Lecce e attualmente a +8 in classifica.

Aver riposato più della squadra di Antonio Conte potrebbe essere un piccolo vantaggio, però dall’altra parte Paulo Fonseca è costretto a rinunciare a Theo Hernandez e Tijjani Reijnders per squalifica. L’avrebbero dovuta scontare a Bologna, ma sappiamo come sono andate le cose. I rossoneri saranno senza due titolari molto importanti e non sarà semplice sostituirli.

Mila-Napoli: la probabile formazione di Fonseca

Per rimpiazzare Hernandez sulla corsia sinistra difensiva, Fonseca sta pensando a due soluzioni: la prima è confermare Filippo Terracciano (già titolare contro l’Udinese), la seconda è dare fiducia al rientrante Davide Calabria. Anche il secondo sarebbe un terzino destro e qualche volta in carriera è stato messo anche sulla fascia mancina. Ha grande voglia di tornare a dare il suo contributo dopo i problemi fisici che hanno ostacolato il suo inizio di stagione. Vedremo se sarà lui la “sorpresa” della formazione rossonera.

Per la sostituzione di Reijnders il favorito dovrebbe essere Ruben Loftus-Cheek, solitamente impiegato da trequartista ma che Fonseca sembra propenso a utilizzare a fianco di Youssouf Fofana. L’alternativa è Yunus Musah, centrocampista che vorrebbe tanto un’occasione contro il Napoli. L’allenatore ha già spiegato che l’ex Valencia deve crescere per diventare un mediano più bravo in fase difensiva e anche nei passaggi. Può studiare il suo compagno di squadra Fofana per maturare tatticamente e non solo.

Tornando alla difesa, va capito chi affiancherà Matteo Gabbia tra Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Malick Thiaw. A destra ci sarà sicuramente Emerson Royal. Per quanto riguarda il tridente offensivo, sembra che Fonseca voglia schierare Christian Pulisic trequartista con Samuel Chukwueze a destra e uno tra Rafael Leao e Noah Okafor a sinistra. L’esterno portoghese non è intoccabile, l’allenatore non si fa problemi a metterlo in panchina. Davanti ci sarà Alvaro Morata.

MILAN-NAPOLI: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori (Thiaw), Terracciano (Calabria); Loftus-Cheek (Musah), Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao (Okafor), Morata.