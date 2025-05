Tegola Theo, cambia tutto nel momento cruciale della stagione

Il Milan e Theo Hernandez provano a concludere al meglio l’annata, ma ci sono novità da non sottovalutare per l’esterno rossonero: la svolta

In una stagione davvero complicata e difficile da gestire, per il Milan c’è ancora la possibilità di chiudere con un sorriso. I rossoneri hanno avuto non pochi problemi, ma si sono ritrovati, nel momento più complesso, con l’affermazione nel derby di Coppa Italia, confermando il trend invece positivo nelle stracittadine con l’Inter, e avendo ora la chance di conquistare un secondo trofeo stagionale, nella finale contro i rossoblù del 14 maggio.

Tutti gli sforzi per questo finale di stagione, vista la classifica deficitaria in campionato, dove il Diavolo è al nono posto e staccato dalle squadre che gli sono davanti, saranno concentrati proprio sull’appuntamento dell’Olimpico. Sperando che per l’occasione i big della rosa non deludano le aspettative. Molti hanno vissuto una annata davvero al di sotto della loro normale asticella, come Theo Hernandez, diverse volte irriconoscibile in campo.

Il potenziale del francese rimane comunque di tutto rispetto e non è affatto sparito nel nulla, come testimoniato da alcune prestazioni in cui ha sfoderato tutte le sue doti. Il Milan spera di averlo al meglio nell’appuntamento chiave, ma è innegabile che attorno a lui si respiri una atmosfera decisamente particolare. E quanto sta accadendo fuori dal campo può incidere eccome.

Theo Hernandez, rinnovo in salita. l’offerta del Milan spiazza tutti

Tra il Milan e Theo Hernandez non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Il giocatore ha una intesa valida fino a giugno 2026, la volontà delle parti sarebbe anche quella di proseguire insieme, ma non c’è il punto di incontro tra domanda e offerta. E la situazione può ulteriormente precipitare.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan vorrebbe provare a riattivare i negoziati, ma per il momento con una proposta che decisamente non sarebbe soddisfacente per il calciatore. Infatti, l’offerta per un nuovo contratto sarebbe al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro guadagnati adesso, mentre l’entourage di Hernandez cercava addirittura un aumento. A queste condizioni, si rischia molto e le strade potrebbero separarsi per davvero in estate, con il Milan che per non perderlo a zero dovrebbe ascoltare seriamente le offerte che perverranno, anche se cercando di non svenderlo.