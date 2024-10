L’ex PSG è morto a 35 anni: lutto devastante nel calcio

Notizia devastante quella che ha colpito il mondo del calcio, il 35enne ex PSG è venuto a mancare

Una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare e che, inevitabilmente, sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto che ha scosso anche il PSG, club in cui l’ex atleta ha militato per ben tre anni (precisamente dal 2007 al 2010).

A soli 35 anni è venuto a mancare Abdelaziz Barrada. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che sia morto a causa di un infarto fulminante. Inutile l’arrivo del personale medico nella sua abitazione: l’ex calciatore era già passato a miglior vita. Un episodio che si è verificato a pochi mesi dal suo ritiro dal calcio giocato.

Nel corso della sua carriera il nativo di Provins (alle porte di Parigi) ha vestito non solo la maglia dei parigini, ma anche quella degli acerrimi rivali dell’Olympique Marsiglia. Ha militato in Liga tra le fila del Getafe. Un lutto enorme per il suo popolo, quello marocchino: con la Nazionale, infatti, è sceso in campo in 28 occasioni mettendo a segno ben 4 reti. Tanto da partecipare anche alle Olimpiadi di Londra 2012 in cui inaugurò il torneo proprio con un suo gol (contro l’Honduras) e alla Coppa d’Africa nel 2013.

Lutto nel calcio, l’ex PSG morto a 35 anni per infarto

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati in rete. Tra questi proprio il Marsiglia (45 presenze 3 gol e 9 assist) che lo ha voluto ricordare con commozione: “Riposa in pace Abdelaziz. Apprendiamo con dolore la notizia della sua morte. Il club porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed a tutti coloro che lo hanno conosciuto“.

Tra coloro che hanno voluto ricordarlo anche il capitano dell’Udinese, Florian Thauvin. I due hanno giocato insieme proprio in Francia. Sconvolto l’attaccante bianconero: “Sono molto triste dopo aver appreso la morte di Abdel. Una persona gentile che mi piaceva molto. Riposa in pace“.

Una carriera, quella di Barrada, durata ben 12 anni da professionista. Dalla Francia fino ad arrivare al Qatar: nel messo Spagna, Emirati Arabi Uniti (Al Jazira e Al-Nasr) e la Turchia (Antalyaspor). Il suo ultimo club, prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo, è stato il Lusitanos Saint-Maur. Possedeva il doppio passaporto (quello francese e marocchino).