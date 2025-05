A Genova torna titolare, Conceicao lo vuole provare in vista della finale

Il giocatore è pronto a scendere in campo ancora nuovamente da titolare. Conceicao fa le prove in vista del match di Coppa Italia

Il Milan di Sergio Conceicao sta lavorando al centro sportivo di Carnago per preparare la trasferta di Genova. La sfida contro il Grifone di Vieira andrà in scena lunedì alle ore 20.45. Sarà un match che chiuderà la 35esima giornata di Serie A. Un match che sembra avere poco da offrire.

Il Genoa ha raggiunto da tempo la salvezza e il Milan è troppo lontano dalla zona Champions League per crederci veramente. La matematica non condanna ancora i rossoneri, ma manca davvero poco. La partita contro i rossoblu però sarà utile per avere ulteriori risposte da parte dei calciatori. Conceicao è, infatti, intenzionato a puntare sulla squadra che quasi certamente vedremo anche allo stadio Olimpico di Roma, per la finale di Coppa Italia, contro il Bologna, in programma il prossimo 14 maggio alle ore 21.00. Si continuerà così ad ammirare il Milan schierato con il 3-4-3, un modulo che ha dato consistenza al Diavolo, che si è mostrato solido dietro e concreto in avanti.

Milan, la formazione è fatta: il punto della situazione

Non sembrano esserci dubbi, così, sul fatto che la difesa davanti a Mike Maignan sarà ancora composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic, con l’esclusione di Malick Thiaw. Sugli esterni non si toccano Alex Jimenez, nonostante il recupero di Kyle Walker, e ovviamente Theo Hernandez. Il francese è letteralmente rinato con il nuovo schieramento.

Anche al centro tutto è alquanto scontato con Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana che appaiono imprescindibili. In attacco ovviamente ci saranno Rafa Leao e Christian Pulisic. Resta così solo un dubbio. Questi dieci giocatori – se non dovessero esserci infortuni – giocheranno sia contro il Genoa che poi in finale di Coppa Italia.

C’è dunque una sola maglia che può cambiare ed è quella relativa al centravanti. Luka Jovic ha recuperato, ma potrebbe star fuori per far spazio a Tammy Abraham e Santi Gimenez. Proprio il messicano ha voglia di ribaltare le gerarchie e dopo il gol contro il Venezia non vuole più fermarsi.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Messias; Pinamonti. All. Vieira.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Cornet, Cuenca, Ekuban, Malinovskyi, Miretti, Onana

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Emerson Royal