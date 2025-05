Dal Milan al Qatar, annuncio ufficiale: “Benvenuto”

L’annuncio nelle scorse ore a sorpresa: futuro in Qatar per lui, contratto firmato fino al 2027. E’ già ufficiale

Lo scorso anno il Milan ha dovuto prendere una decisione molto importante: scegliere il dopo Stefano Pioli. Alla fine è arrivato Paulo Fonseca, reduce da un ottimo lavoro al Lille. Scelta che ha creato non poche polemiche fra i tifosi e non solo: c’erano tanti grandi allenatori liberi (Antonio Conte in primis), invece Furlani e Moncada hanno optato per una scommessa. L’ex Roma è un tecnico di tutto rispetto, e lo sta dimostrando anche adesso al Lione, ma era palese che non fosse l’uomo giusto in quel momento storico.

Inoltre, Fonseca non era una prima scelta: prima di lui, infatti, c’era Julen Lopetegui, allenatore spagnolo con un passato (breve) al Real Madrid e alla Nazionale spagnola. Era praticamente fatta e questo ha provocato una furiosa reazione popolare: social letteralmente impazziti e critiche durissime. Che, in qualche modo, hanno inciso: il Milan, infatti, a sorpresa, si è tirato indietro. “La trattativa si è fermato di botto, non sta a me indicare il perché” ha detto di recente.

Allenerà il Qatar: è ufficiale

Lopetegui ha trovato subito un’altra panchina: dopo la trattativa saltata col Milan, lo spagnolo si è accasato al West Ham per una seconda esperienza in Premier League dopo quella al Wolverhampton. Con gli Hammers però le cose non sono andate bene e si è arrivati ad un esonero. Dopo pochi mesi di stop, l’ex Real Madrid ha trovato un’altra squadra. E stavolta è una Nazionale.

Lo spagnolo ripartirà dal Qatar. La Federazione ha annunciato il suo arrivo nelle ultime ore: “Pronti per un nuovo capitolo. Benvenuto Lopetegui“, il comunicato dei qatarioti. Farà il suo esordio il prossimo 5 giugno in casa dell’Iran e, come detto, è la sua seconda avventura sulla panchina della Nazionale dopo quella con la Spagna (14 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte). Dalla prossima di allenare il Milan al Qatar in meno di un anno: una parabola particolare della storia recente di un allenatore che ha sicuramente grandi qualità ma che in carriera non è riuscito a ottenere grandi risultati. Dopo il West Ham aveva bisogno di un’esperienza diversa, riordinare le idee e trovare nuovi stimoli, ma è certamente solo un passaggio: Lopetegui tornerà presto in Europa in un club, ma adesso una nuova interessante avventura (contratto fino al 2027).