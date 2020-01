Milan, è arrivato in sede Marcello Carli (d.s. Cagliari) – VIDEO

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, è ospite a Casa Milan per un incontro di calciomercato con i dirigenti rossoneri.

Nel pomeriggio fitto di appuntamenti a Casa Milan, si intravede anche un noto dirigente sportivo.

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, è giunto poco presso la sede ufficiale rossonera. Dopo aver dialogato con i rappresentanti di Football Factory e Arena11, il Milan ha appuntamento anche con il dirigente sardo.

Possibile un dialogo tra le parti per alcune operazioni di calciomercato last-minute fra Milan e Cagliari. Non è da escludere che Carli punti qualche calciatore in uscita dalla squadra di Pioli. Anche al Milan non dispiacciono alcuni talenti del club sardo, ma è tutto da chiarire il motivo della visita di Carli.