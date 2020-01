Milan, Romagnoli: “Bravi a crederci fino alla fine. Avanti così”

Milan-Torino 4-2, arriva il commento di Alessio Romagnoli nell’immediato post partita. Il capitano rossonero mostra tutto il suo entusiasmo per uno strepitoso successo.

Milan-Torino 4-2, epica vittoria stasera a San Siro per i rossoneri. Sembrava una gara in pieno controllo per il Diavolo, poi il pareggio nato da un episodio e il clamoroso ribaltone. Fino alla controrimonta milanista firmata Hakan Calhanoglu.

Alessio Romagnoli, intervenuto ai microfoni della Rai a bordo campo, ha commentato così questo rocambolesco successo: “E’ una vittoria molto, molto importante. Soprattutto per come è arrivata. Sembravamo padroni della gara, poi abbiamo presi il 2-1 ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Ora dobbiamo continuare così. Ora c’è il Verona e serve un’altra prestazione importante”.

All’orizzonte, nel frattempo, ora si staglia anche una super semifinale contro la Juventus. Andata a San Siro il 12 febbraio e ritorno a Torino il 4 marzo. Ma il capitano predica calma: “Sarà una bella sfida, ma prima ci sono altre due partite. Pensiamo a partita dopo partita”. Quinta vittoria consecutiva intanto per la squadra. E domenica c’è un altro prezioso match point per la rincorsa all’Europa League. Poi l’esame della maturità: il derby.

