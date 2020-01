Milan-Torino: pagelle, tabellino e voti

Le pagelle di Milan-Torino. Match secco a San Siro dove in palio c’è la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

PRIMO TEMPO – Milan equilibrato in questa prima parte. Cauto ma pericoloso quando spinge ricamando la manovra e ragionando su ogni pallone. Pochi problemi in fase passiva. Poi all’improvviso una distrazione e la beffa.

Milan-Torino: tabellino e voti

Marcatori: 12′ Bonaventura, 35′ Bremer

Ammoniti: 21′ Rincon, 28′ Theo Hernandez, 36′ Rebic, 38′ Izzo

Espulsi:

Milan: G. Donnarumma 6; Conti 5.5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6.5; Castillejo 6.5, Krunic 6.5, Bennacer 6, Bonaventura 6.5; Rebic 6.5, Piatek 5.5

Torino: Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 5.5, Bremer 6.5; De Silvestri 5, Lukic 5.5, Rincon 6, Aina 6; Berenguer 5.5, Verdi 5; Belotti 6.

Milan-Torino, le pagelle dei rossoneri

Donnarumma 6: questa volta niente miracolo. Almeno non all’inizio.

Conti 5.5: è dal suo lato che sono nati i pochi e timidi grattacapi. Tiene botta ma senza Castillejo, probabilmente, sarebbe andato in difficoltà. Spinge poco, poiché compone il terzetto difensivo in fase di possesso, ma rischia parecchio quando viene saltato da Belotti la 27esimo.

Kjaer 6: rischioso quell’intervento a vuoto all’avvio. Bene nel complesso

Romagnoli 6: sicuro e puntuale come al solito fino al goal. Poi si fa saltare troppo facilmente da Belotti e lascia un vuoto dietro.

Theo Hernandez 6.5: grande incursione dopo 6 minuti, ma in questo caso è troppo generoso e non conclude. Si propone ripetutamente come suo solito. Super traversone al 44esimo per Krunic. Peccato che spreca.

Castillejo 6.5: ancora una volta corsa, cuore e polmoni a servizio del Milan. Parte da lui l’azione del vantaggio. Partita di grande sacrifico e si propone con concretezza in fase offensiva. Tipo quando al 24esimo costringe Sirigu agli straordinari.

Krunic 6: subito in partita tra qualità e quantità. E’ lui a lanciare Hernandez alla prima vera occasione rossonera. Spreca al 44esimo ma si inserisce alla grande. Peccato.

Bennacer 6: metronomo del centrocampo. Spesso agisce nell’ombra ma si sente eccome. Forse poteva fare di più sul gol.

Bonaventura 6.5: riecco il vero Jack. Dopo alcune gare in discesa, si rivede l’uomo giusto al posto giusto del Milan. Grande inserimento per il jolly rossonero.

Rebic 6.5: prima fiammata dopo appena 4 minuti, con un’accelerata che crea subito il panico nella retroguardia granata. E’ un altro giocatore adesso. Assist al bacio per Bonaventura e ne nasce quasi un altro al 28esimo per Theo Hernandez. Attimi di follia in occasione della gomitata per un rischio assurdo e gratuito. Prova a farsi perdonare con un nuovo gol ma Piatek rovina tutto.

Piatek 5.5: poco presente nella manovra in questa prima parte. Si impegna anche ma non basta. Serve più verve per lasciare il segno.

Pioli 6: Milan cauto, saggio ed equilibrato in questa prima parte. Turnover proporzionato e corretta la mossa di puntare da subito su un ispirato Rebic.