Suso, primo post sui social da giocatore del Siviglia

Primo post sui social di Jesus Suso da giocatore del Siviglia. Eccolo in compagni di Monchi, direttore sportivo degli andalusi

Jesus Suso è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. In queste ore è infatti arrivato l’annuncio da parte dei due club. Lo spagnolo giocherà con gli andalusi per due stagioni in prestito; c’è l’opzione di riscatto che diventa obbligatoria in caso di qualificazione in Champions League.

Una formula rischiosa ma il Milan aveva bisogno di lasciarlo andar via. Ormai Suso non faceva più parte del progetto. Infatti nelle ultime cinque partite, tutte vinte dai rossoneri, il numero otto non ha giocato. Complice anche il passaggio al 4-4-2, modulo che poco si sposa con le sue caratteristiche. Va al Siviglia quindi e torna in Spagna come voleva da tempi non sospetti.

In questi minuti ha pubblicato il suo primo post sui social da giocatore del Siviglia. “Esempio di famiglia sivigliana“, ha scritto nelle didascalie delle foto in compagnia di Monchi, direttore sportivo del Siviglia ed ex dirigente della Roma.