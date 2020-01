Paquetà rompe il silenzio: il post su Instagram su depressione e mercato

Paquetà rompe il silenzio e parla dl suo momento in un post su Instagram. Depressione, mercato e altro: le parole del brasiliano

Lucas Paquetà esce allo scoperto. Per lui è un momento molto difficile, sotto ogni punto di vista. Si è parlato anche di una cessione, ma poi è rimasto per diverse ragioni. Lo scambio con Bernardeschi era un’idea vera, ma non si è arrivati ad un accordo con la Juventus.

Si è fatto avanti anche il Paris Saint–Germain, ma l’offerta di Leonardo era molto al di sotto delle richieste del Milan. Che quindi ha deciso di tenerlo, con la speranza di poterlo rivalutare in questi mesi, poi in estate chissà. Intanto il brasiliano ha scritto un lungo post su Instagram per chiarire la sua situazione. Non dimentichiamo che si è parlato di attacco di panico nel post Milan-Udinese.

“Grazie a tutti per i messaggi, adesso voglio chiarire una volta per tutte questa situazione. Non è successo nulla grazie a Dio. Nessuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici e desiderio di tornare in Brasile proprio ora! Hanno parlato di pressione per una trattativa. Ma vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, nel perseguimento dei miei obiettivi, per aiutare sempre il Milano! Grazie a tutti“.