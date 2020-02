Handanovic vuole recuperare per il derby Inter-Milan: le ultime

Samir Handanovic ha subito un infortunio al mignolo della mano sinistra e rischia di saltare il derby Inter-Milan, ma vuole lavorare al massimo per effettuare un recupero da record ed esserci.

In vista del derby Inter-Milan uno dei maggiori dubbi riguarda la presenza di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro si è infortunato in allenamento venerdì scorso e ha saltato la trasferta contro l’Udinese.

Ieri in un comunicato ufficiale il club ha spiegato che il 35enne sloveno soffre di un’infrazione al mignolo sinistro. Sportmediaset spiega che solitamente per questo tipo di infortunio servono 3-4 settimane di stop, quindi Handanovic oltre al derby salterebbe pure i match contro Napoli e Lazio. Ma in casa nerazzurra rimane un po’ di speranza di recuperarlo già per domenica.

Il dito non si è gonfiato più di tanto e il portiere dell’Inter vuole fare di tutto per esserci contro il Milan. Molto dipenderà dalla sua risposta al dolore nei prossimi giorni. Si allenerà con un tutore speciale durante la settimana, sperando di riuscire a recuperare a tempo di record. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente.

Un altro dubbio riguardante la squadra di Antonio Conte è la presenza di Christian Eriksen nella formazione titolare. Il centrocampista danese ex Tottenham non ha convinto nelle prime apparizioni in maglia nerazzurra. Ovviamente gli serve del tempo per adattarsi ai metodi dell’allenatore e alla Serie A. Ma non va escluso che in mediana con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella ci possa essere Matias Vecino invece di Eriksen.

