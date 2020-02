Primavera, Cremonese-Milan 1-2: per Daniel Maldini gol ed espulsione

Vittoria in campionato per il Milan Primavera, che non senza problemi batte 2-1 la Cremonese in trasferta. 3 punti importanti nella cavalcata dei giovani rossoneri verso la promozione, dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Dopo 10 minuti la squadra di Federico Giunti è passata in vantaggio grazie al gol di Daniel Maldini. Bella azione corale del Milan e conclusione finale del figlio di Paolo. Ma al 44′ proprio lui si fa espellere e lascia i compagni con un giocatore in meno. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo i padroni di casa hanno la chance per pareggiare, ma Bertazzoli calcia sulla traversa il calcio di rigore concesso dall’arbitro.

Nella ripresa la Cremonese prova a trovare il gol dell’1-1, ma senza successo. E all’83’ sono invece i rossoneri a segnare, stavolta con Lorenzo Colombo. Subentrato a inizio ripresa, l’attaccante 17enne ha realizzato la sesta marcatura stagionale.

Finale di partita con qualche brivido per il Milan, dato che i grigiorossi al 90′ accorciano le distanze con il colpo di testa di Sow. Però alla fine i giovani rossoneri ce la fanno a conservare il risultato vincente e si aggiudicano 3 punti che consolidano il primato nella classifica del campionato Primavera 2A.