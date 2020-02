Inter-Milan, le formazioni ufficiali: tornano Ibrahimovic e Kjaer

Tutto pronto per il super derby di questa sera a San Siro. Milan da una parte e Inter dall’altra in un Giuseppe Meazza tutto esaurito. Spettacolo puro a Milano per la partita più attesa di tutta la stagione.

Entrambe le squadre hanno un grosso bisogno di fare punti. L’Inter, che lotta per lo scudetto, vuole rubare punti alla Juventus, sconfitta ieri dall’Hellas Verona a sorpresa. Il Milan, invece, che nell’ultimo turno ha pareggiato proprio contro i gialloblu, vogliono riprendere la marcia positiva delle settimane precedenti. Pioli, che ha di fronte il suo passato, ritrova Zlatan Ibrahimovic e propone un nuovo modulo: il 4-2-3-1.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali

Ibrahimovic gioca dal primo minuto e c’è anche Rebic. Da capire se il Milan si schiererà col solito 4-4-2 con Calhanoglu largo oppure con il nuovo 4-2-3-1. Lo vedremo a partita iniziata. Intanto però sono da segnalare due assente nei nerazzurri: Handanovic non ce la fa e gioca Padelli, a centrocampo niente Eriksen che si siede in panchina in favore di Vecino e Barella. In attacco gioca Sanchez insieme a Lukaku.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Ashley Young; Lukaku, Sanchez.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

