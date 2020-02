Inter-Milan, la carica di Rebic: “Siamo cambiati e vogliamo vincere”

Ante Rebic è carico in vista di Inter-Milan, ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Milan TV

Ante Rebic è pronto e carico per Inter-Milan, il derby di Milano. Per lui è una partita particolare perché in passato è stato spesso vicino ai nerazzurri; anche l’estate scorsa, prima dell’inserimento di rossoneri e lo scambio con André Silva.

Il croato vive un ottimo momento di forma e Stefano Pioli vuole sfruttarlo. Ecco perché stasera dovrebbe scendere in campo da titolare ma questo non è ancora certo. Intanto Milan TV lo ha intervistato poco prima del pre-partita. Ecco le sue dichiarazioni su questa sfida fondamentale per la stagione rossonera: “Il derby è una grande partita. Ci siamo preparati bene, speriamo di vincere. A gennaio siamo cambiati tanto, sono arrivati nuovi giocatori come Ibra, Kjaer e Begovic. Speriamo di fare bene stasera“.

Intervenuto anche ai microfoni della RAI, Rebic ha parlato di Ibrahimovic e del suo impatto nello spogliatoio: “L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha avuto un enorme impatto, con la sua esperienza ci ha aiutato sul piano psicologico, ha cambiato la squadra. Ogni partita è importante, stasera possiamo vincere e cercheremo di farli. Dovremo andare avanti cercando di vincere di volta in volta“.

LEGGI ANCHE: INTER MILAN, DOVE VEDERE IL DERBY IN STREAMING E DIRETTA TV