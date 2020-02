Theo Hernandez: “Milan, orgoglio e responsabilità. Maldini? Specchio in cui guardare”

Il Q&A di Theo Hernandez su Twitter. Il terzino francese ha parlato del suo momento in rossonero e delle differenze col Real Madrid.

Oggi Theo Hernandez ha risposto alle domande degli utenti su Twitter, in una sorta di Q&A giornaliero che ha riguardato in particolare il suo momento nel Milan.

Il terzino classe ’97 è uno dei calciatori più amati in casa rossonera. Il tutto grazie alle sue prestazioni eccellenti, ed un senso del gol quasi da bomber.

Theo ha subito parlato delle differenze tra Liga spagnola e Serie A italiana: “Sono due campionati molto diversi tra loro, ma il prestigio e l’intensità sono identici. Due tornei incredibili. Il Real Madrid e il Milan? Due club storici, i re della Champions League. E’ il massimo giocare con queste due maglie”.

Interessanti le parole sul suo approdo al Milan: “E’ un club incredibile fin dalla sua nascita. I colori rossoneri mi hanno fatto subito innamorare. Gioco sempre con serietà e determinazione, chi pensa che non si stia bene al Milan non sa nulla di calcio”.

Infine l’immancabile paragone con Paolo Maldini: “Mi ha voluto lui. Ma non sento pressione, più orgoglio e responsabilità per la sua scelta. Maldini è uno specchio in cui guardare per migliorarsi. L’idea di giocare nello stesso ruolo che ha occupato lui è una grande motivazione per me”.

Buena pregunta Fabri! 😉 Presión no, orgullo y responsabilidad. Paolo es el espejo donde mirarse. Pisar el mismo césped que él pisaba es una gran motivación para dar lo mejor de mí ⚔️⚽️ #TúDecides pic.twitter.com/V74FNCBjqT — Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 11, 2020

