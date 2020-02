Adesso è anche ufficiale: Milan-Genoa si giocherà a porte chiuse. La partita è in programma domenica alle 12:30 a San Siro. Per non rinviare nuovamente le gare, la Lega ha deciso, in comune accordo con il governo, di giocare i match senza pubblico.

Oltre alla partita di San Siro, si giocheranno a porte chiuse altre quattro sfide: Udinese-Fiorentina, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter. La super partita di domenica sera, valida per lo scudetto, si giocherà quindi senza pubblico.