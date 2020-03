Ibrahimovic ospite a “C’è Posta per Te” per incontrare Francesco | VIDEO

Ti sei perso Ibrahimovic a C’è Posta per Te? Nessun problema, qui il video dello svedese nello studio di Maria De Filippi

Ieri sera è andata in onda il consueto appuntamento con “C’è Posta per Te”, noto programma su Canale 5 condotto da Maria D Filippi. Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato uno degli ospiti di eccezione per questa puntata.

Lo svedese è stato il “regalo” di Gianmarco a suo fratello Francesco, grande milanista e soprattutto fan di Ibra. Che ha regalato al ragazzo tanti oggetti del Milan e soprattutto il suo orologio portafortuna. Un gesto bellissimo quello di Ibra nei confronti di una persona che ha vissuto una vita molto difficile insieme al fratello.

Ibra è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico di “C’è Posta per Te”. In questa occasione abbiamo avuto la possibilità di conoscere un’altra parte del suo carattere, quella dolce e sensibile. Con Francesco ha utilizzato parole davvero toccati e piene di significato.

Una serata indimenticabile per tutti, in particolar modo per Francesco. Un ricordo indelebile.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI IBRAHIMOVIC A C’E’ POSTA PER TE