Maldini-Gazidis, faccia a faccia in arrivo: la situazione 

Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis: è in arrivo l’incontro decisivo tra le parti. Dopo il licenziamento di Zvonimir Boban, il duo dell’area tecnica sta per definire anche il proprio futuro.

Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara: resa dei conti in arrivo in casa Milan. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo che Dt e Ds si saranno completamente rimessi dall’attuale attacco febbrile che li ha tenuti lontani da Milanello e San Siro, saranno ricevuti entrambi dell’Ad per un chiarimento.

L’amministratore delegato – riferisce il quotidiano – chiederà chiarezza sulle intenzioni del duo dopo il licenziamento di Zvonimir Boban. Elliott non ha preclusioni e pregiudizi sulle loro permanenze, ma è chiaro che in tal caso bisognerebbe rivedere ruoli e responsabilità. Sia perché il potere elargito a Gazidis ora comprende pure l’area tecnica, ma anche perché sarebbe in arrivo Ralf Rangnick con mansioni anche dirigenziali.

Il nuovo corso dirigenziale non solo dovrà osservare regole ben precise sul piano comportamentale, ma dovrà essere soprattutto contraddistinto da una solo e unico pensiero. Ecco perché il dirigente sudafricano vuole un verdetto finale dai due fedelissimi di Boban.

Quanto accaduto negli ultimi giorni, infatti, per la proprietà non dovrà mai più ripetersi. Ci saranno sempre differenze di opinione in qualsiasi organizzazione, ma il fondo esige che si parli al pubblico con una sola voce e un’unica versione. Ed è proprio per questo che è stato risolto nell’immediato il contratto dell’ex Cfo. Boban, secondo Elliott, ha violato questa fiducia, il contratto e il senso di unità.

