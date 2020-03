Non solo Milan, Osimhen nel mirino di Real e Manchester United

Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998, in forza al Lille, è finito nel mirino dei grandi club: il Milan dovrà fare i conti con Real e Manchester United.

Victor Osimhen ha davvero stregato tutti. L’attaccante è pronto a lasciare a fine stagione il Lille, squadra con cui si è messo in mostra fino allo stop. Il bomber di Lagos sta convincendo gli osservatori dei migliori club in giro per l’Europa anche grazie ai suoi numeri: in 38 partite, tra campionato, Champions e coppe nazionali, ha realizzato ben 18 gol e 6 assist. Niente male per un calciatore di soli 21 anni.

Il centravanti classe 1998 è così finito da tempo nel mirino del Milan. I rossoneri sempre attenti al mercato francese potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il Lille ma la concorrenza, importante, lascia pensare che Osimhen difficilmente sbarcherà in Italia, per vestire il rossonero.

Il nigeriano – come riporta il ‘Daily Star’ – piace, infatti, anche a Real Madrid e Manchester United, club ai quali non manca di certo la disponibilità economica. Nei giorni scorsi, dalla Francia, hanno lanciato la notizia che il Lille abbia fissato in 100 milioni di euro il prezzo d’asta per il suo calciatore. Appare difficile, ad oggi, visto anche il momento storico che stiamo vivendo, che si possa davvero arrivare a quella cifra.