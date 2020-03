Milan, Donnarumma: “Mi manchi” | FOTO

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, scrive sui social. L’estremo difensore ha voglia di tornare a giocare con i colori rossoneri.

E’ più di un mese che Gianluigi Donnarumma non mette piede in campo. L’ultima partita giocata – prima dello stop per via dell’emergenza coronavirus – risale al 22 febbraio al Franchi. L’estremo difensore del Milan, lasciò il campo nei primi minuto del secondo tempo del match contro la Fiorentina per via di un infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima sfida contro il Genoa.

Il campo al classe 1999 rossonero manca parecchio e stasera – attraverso un messaggio sul proprio profilo Instagram – lo ha comunicato ai suoi followers.

La speranza di tutti è che l’emergenza coronavirus finisca presto così da poter tornare a giocare e ad esultare.