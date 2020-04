15 aprile 2017: rimonta del Milan nel primo derby cinese

Il 15 aprile 2017, esattamente tre anni fa, andò in scena il primo “derby cinese” tra Inter e Milan. Risultato finale 2-2 al termine di un partita alquanto rocambolesca.

La squadra rossonera, che il giorno prima era stata venduta da Silvio Berlusconi a Yonghong Li, riuscì a pareggiare con una rimonta incredibile. Trovatisi sotto di 2-0 a causa dei gol di Antonio Candreva e Mauro Icardi, i ragazzi di Vincenzo Montella prima accorciarono le distanze con Alessio Romagnoli all’83’ e infine trovarono il pari al 97′ con Cristian Zapata.

Il gol del difensore colombiano segnò proprio all’ultimo secondo, facendo esplodere di gioia i tanti tifosi del Milan presenti a San Siro. Grande gioia anche per la nuova proprietà e la nuova dirigenza, che evitarono di esordire con una sconfitta nel sentitissimo derby di Milano. Quel pareggio fu importante nella corsa alla qualificazione in Europa League, dato che il Diavolo era in lotta proprio con l’Inter.