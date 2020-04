22 aprile 1990: la seconda “fatal Verona” del Milan

Il 22 aprile 1990, esattamente 30 anni fa, il Milan perse contro l’Hellas Verona per 2-1 e disse praticamente addio allo Scudetto. Dopo quella del 1973, un’altra “fatal Verona” per i colori rossoneri.

Era la penultima giornata del campionato di Serie A e la squadra di Arrigo Sacchi aveva gli stessi punti del Napoli. Quest’ultimo giocava a Bologna, invece. La partita del Marcantonio Bentegodi si era messa bene per il Milan quando Marco Simone aveva firmato il vantaggio nel primo tempo.

L’Hellas Verona lottava per non retrocedere e vincere contro il Diavolo era fondamentale per la salvezza. Nel secondo tempo ci furono alcuni episodi arbitrali molto discussi da Sacchi, che si fece espellere per proteste al 62′. Un minuto dopo ci fu il pareggio siglato da Sotomoyor. I rossoneri si innervosirono persero un po’ la testa. A 7 minuti dalla fine Franck Rijkaard venne espulso e venne imitato da Marco van Basten più tardi.

Il Milan, rimasto in nove, subì il gol del sorpasso veronese di Davide Pellegrini. Quella sconfitta fu determinante per la mancata vittoria dello Scudetto, dato che a Bologna il Napoli di Diego Armando Maradona vinse per 4-2 allungando a +2 in classifica e non facendosi poi riprendere nell’ultima giornata, quando gli azzurri vinsero contro la Lazio e festeggiarono il secondo tricolore.