Modric era molto vicino al Milan: il retroscena dalla Spagna

Zvonimir Boban stava per portare Luka Modric al Milan. È questo il retroscena di calciomercato raccontato oggi dal quotidiano spagnolo Marca. Un affare che, però, adesso appare improbabile.

Nel corso del passato calciomercato estivo si è parlato più volte di un possibile trasferimento di Luka Modric al Milan. Un’operazione condotta da Zvonimir Boban, connazionale del giocatore del Real Madrid.

Un affare che non si è concretizzato, visto che non si sono verificate le condizioni economiche adatte. Tuttavia, era emersa la possibilità che l’ex dirigente rossonero ci riprovasse per la prossima stagione grazie al loro ottimo ottimo rapporto.

Il quotidiano spagnolo Marca rivela che effettivamente Modric è stato molto vicino ad accettare il Milan per la stagione 2021/2022. Ma l’addio di Boban, fautore della trattativa, ha stoppato tutto e adesso sembra improbabile che il centrocampista croato indossi la maglia rossonera. Il suo futuro potrebbe essere in MLS nell’Inter Miami di David Beckham.

Il Pallone d’Oro 2018 ha un contratto con il Real Madrid fino al giugno 2021, ma potrebbe lasciare la Spagna in estate. Anche se l’ex Tottenham in questa stagione ha avuto spazio, per il futuro Zinedine Zidane pensa ad altre soluzioni per il centrocampo.

