Bojan, frecciata all’Inter su Instagram. Icardi apprezza

Bojan Krkic manda una chiara frecciata all’Inter su Instagram nel giorno dell’anniversario di Barcellona-Inter. E Icardi apprezza.

Ieri è stato l’anniversario di Barcellona–Inter, la semifinale di Champions League del 2010. I nerazzurri, nonostante la sconfitta per 1-0, riuscirono a portare a casa la qualificazione in finale, poi vinta contro il Bayern Monaco per la realizzazione del Triplete.

In quella partita giocò anche Zlatan Ibrahimovic, allora giocatore dei Blaugrana (ed ex Inter). Nel secondo tempo Guardiola lo richiamò in panchina e inserì Bojan Krkic: in quel periodo era considerato il nuovo Messi, ma poi non è riuscito a rispettare le promesse.

Ha giocato in Italia e ha vestito anche la maglia del Milan per un stagione. Ieri ha pubblicato un post su Instagram proprio per ricordare Barcellona-Inter e lo ha fatto da vero… milanista. Chiarissima infatti la frecciata ai nerazzurri, senza veli: “AniVARsario”.

Visualizza questo post su Instagram aniVARsario 😜 #barçainter #2010 Un post condiviso da Bojan Krkic (@bokrkic) in data: 28 Apr 2020 alle ore 12:16 PDT

Il riferimento di Bojan è al VAR poiché in quella partita ci furono degli episodi arbitrali molto dubbi.

Ma la cosa più “sorprendente” è che Mauro Icardi ha apprezzato il post. Infatti c’è il suo “Mi Piace” sotto la foto che ritrae lo stesso Bojan nel momento del cambio con Ibrahimovic. La mossa dell’attaccante argentino farà sicuramente discutere.