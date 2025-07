Milan, blitz per visite e firma: un nuovo giocatore per Allegri

E’ atteso in città nel pomeriggio. Il giocatore è pronto per la firma con il Milan: il punto della situazione

Dopo Samuele Ricci e Luka Modric, ecco il terzo acquisto. E’ tutto fatto, il giocatore arriverà nel pomeriggio in città per mettere nero su bianco. Svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni.

Lunedì è stata la giornata del centrocampista croato, arrivato in tarda mattinata direttamente da Madrid: per il Pallone d’Oro subito controlli medici, poi l’idoneità sportiva e successivamente si è recato nella sede del club, in via Aldo Rossi, dove lo attendevano diversi tifosi festanti. C’è stato così l’annuncio ufficiale che ha confermato il contratto da un anno con opzione per il secondo. Ora per Modric le meritate vacanze dopo aver giocato con il Real Madrid il Mondiale per Club, che si è concluso in semifinale.

Chi è a Milanello è invece Samuele Ricci. Fin dal primo giorno ha iniziato il ritiro con la squadra: ovviamente giocherà l’amichevole con il Milan Futuro di sabato mattina e poi volerà per la tournée. Per il croato servirà aspettare i primi giorni d’agosto. Il suo ritorno a Milano è previsto per il 4 del prossimo mese.

Milan, nuovo acquisto: domani a Milanello da Allegri

C’è così chi varcherà i cancelli del centro sportivo di Milanello prima di Luka Modric. Lo farà certamente Pietro Terracciano, pronto a diventare il nuovo portiere del Milan. L’estremo difensore, che arriva dalla Fiorentina, si legherà al club rossonero per due stagioni e prenderà il posto di Marco Sportiello, che ha espresso il desiderio di trasferirsi a Bergamo.

L’Atalanta lo riabbraccerà, acquistandolo dal Diavolo e facendogli firmare un contratto di quattro stagioni. Il portiere di Desio, dunque, si legherà a vita ai bergamaschi. In questa stagione sarà lui a ricoprire il ruolo di secondo di Carnesecchi. Al Milan, Terracciano, ovviamente, sarà il vice di Mike Maignan.

Il calciomercato del Milan proseguirà con altri acquisti. Adesso toccherà ai terzini e si aspettano novità a breve per Pubill, aspettando chiaramente Jashari, che continua ad essere in cima alla lista per rafforzare il centrocampo. Poi ovviamente toccherà anche alla punta centrale, con Dusan Vlahovic che resta il nome più credibile, visto il costo del cartellino non certo elevato