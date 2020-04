Diletta Leotta, la madre da giovane in costume | Sono uguali – FOTO

Diletta Leotta, la madre da giovane in costume | Sono uguali –...

Diletta Leotta ha pubblicato una foto di sua madre da giovane in costume da bagno. La somiglianza con la figlia è incredibile. Vedere per credere.

Diletta Leotta è una delle bellezze del nostro calcio. Da tempo ormai è al centro dell’attenzione grazie anche al suo attivissimo profilo Instagram.

Pubblica tutto: dalla vita professionale a quella amorosa. E non manca la famiglia. Diletta ha un grande affetto per la madre, Ofelia Castorina.

Nelle ultime ore ha pubblicato una foto della mamma nel 1986, durante una gita in barca con il padre. Un aspetto balza subito all’occhio: dalla corporatura ai capelli, è praticamente uguale a Diletta.

La foto è di spalle e Ofelia appare in costume da bagno, quindi è possibile apprezzare anche le forme. E anche quelle somigliano e non poco alla figlia Diletta. Vedere per credere.