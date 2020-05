Calciomercato Milan, occasione Florent da Silva

Florent da Silva è un prospetto finito in orbita Milan. La sua situazione contrattuale col Lione può portarlo a un trasferimento a condizioni economiche molto vantaggiose.

La prossima finestra del calciomercato è ancora lontana, ma alcune mosse del Milan si possono prevedere. La società punterà soprattutto sull’acquisto di giovani talenti, pur non ignorando l’importanza di aggiungere qualche giocatore di esperienza.

Uno dei ragazzi finiti nel mirino degli osservatori rossoneri è Florent da Silva. Lo rivela calciomercato.com, spiegando che sulle sue tracce c’è anche la Juventus. Si tratta di un centrocampista classe 2003 di origine brasiliana che milita nel Lione.

Il suo attuale contratto scade a giugno 2021 e non ha ancora firmato un accordo da professionista. Questa situazione lo rende particolarmente appetibile per altre squadre. Florent da Silva è ritenuto un prospetto dal grande potenziale, in possesso di un’ottima visione di gioco e di notevole tecnica. È un pallino di Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione che ha spinto perché venisse aggregato alla Prima Squadra.

Il club francese ha fatto partire i contatti per rinnovare il contratto, ma il giocatore per adesso non ha accettato alcuna offerta. Vuole sapere con chiarezza che progetti ha il Lione per lui nei prossimi 2-3 anni. Finora non ha esordito con il Lione dei grandi, facendosi comunque notare con la formazione giovanile anche nella Youth League. Il Milan e le altre pretendenti sono in agguato.