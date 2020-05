Milan, Paquetà apre alla Fiorentina: le ultime news

Lucas Paquetà pensa di lasciare il Milan per riscattare la negativa stagione 2019/2020. La Fiorentina è sulle sue tracce e lui gradisce la destinazione Firenze.

Lucas Paquetà è uno dei giocatori maggiormente indiziati a lasciare il Milan nella prossima finestra del calciomercato. La sua stagione è stata negativa e la soluzione migliore per lui è quella di rilanciarsi altrove.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, però. La Fiorentina appare intenzionata a tentare di assicurarselo nei prossimi mesi. Dopo il tentativo già effettuato a gennaio, senza successo, il club viola punta a riprovarci.

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale spiega che Paquetà ha aperto a un trasferimento alla Fiorentina. Se a gennaio il centrocampista brasiliano aveva qualche perplessità sull’approdo a Firenze, adesso la sua idea è diversa.

Beppe Iachini è un allenatore che lo apprezza molto e lo vorrebbe volentieri nella sua squadra. L’operazione Paquetà, però, dipenderà da più fattori. Innanzitutto il prezzo che fisserà il Milan. Nell’ultimo mercato invernale la richiesta era di 30 milioni di euro. Una cifra che difficilmente verrà offerta da qualche club.

In secondo luogo, bisogna considerare che nel centrocampo viola c’è il rischio di sovraffollamento e dunque la società dovrà fare delle scelte. Senza scordare che, per effettuare l’investimento, il patron Rocco Commisso probabilmente darà il via libera alla cessione di Federico Chiesa. Con qualche partenza, la Fiorentina potrà dare l’assalto al talento brasiliano cresciuto nel Flamengo.

