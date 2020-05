Maldini, gli auguri a Baresi: “Un esempio da seguire” | VIDEO

Paolo Maldini ha fatto gli auguri a Franco Baresi, che oggi compie 60 anni. Il video pubblicato dal Milan sui propri canali social.

Paolo Maldini, tramite un video sul profilo ufficiale Facebook del Milan, ha fatto gli auguri all’amico Franco Baresi, che oggi compie 60 anni.

Ecco le parole dell’attuale direttore sportivo rossonero:

“Grande Franco! Tanti auguri, che traguardo. Incredibile quanti anni sono passati dalla prima volta che ci siamo incontrati. Ti hanno chiamato in mille maniere, ma per me sei sempre stato Il Capitano. Dal primo giorno che sono arrivato a Milanello ti ho sempre guardato come un esempio, un esempio da seguire. La tua maniera di essere mi ha sempre insegnato tanto: poche parole e tanti fatti“.