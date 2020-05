Calciomercato Milan – Tonali manda segnali all’Inter: si può chiudere

Tonali è più vicino all’Inter, Marotta lavora per trovare la formula giusta. Una mossa del giocatore ha fatto accelerare la trattativa.

Potrebbe arrivare presto una beffa per il Milan sul Calciomercato. Mentre il nuovo progetto è ancora in fase di studio, con dubbi su allenatore e dirigenza, le altre squadre si muovono già in vista dell’estate.

Tutta l’attenzione è sul futuro di Sandro Tonali, milanista da sempre e obiettivo di Ivan Gazidis. Un profilo perfetto per il nuovo corso poiché giovane e di grandissimo talento. Ideale anche per un allenatore come Ralf Rangnick.

Ma su di lui ci sono tutte le big italiane, e non mancano sondaggi dall’estero.

Ma la squadra più vicina a Tonali è l’Inter, come scrive il Corriere dello Sport. Giuseppe Marotta, infatti, è al lavoro con Massimo Cellino, presidente del Brescia, per arrivare ad un accordo sulla formula del trasferimento.

I nerazzurri hanno già incassato il gradimento del giocatore. Ecco perché Marotta ha deciso di accelerare e di cominciare le trattative.

Si può chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Antonio Conte sogna un centrocampo tutto italiano con Tonali e Barella, con Christian Eriksen più avanzato. Sarebbe una beffa per il Milan che lo segue da tempo. E forse, in fondo, anche il ragazzo preferirebbe il rossonero.