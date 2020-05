Milan, ufficiale: Skrill nuovo Global Payments Partner

Skrill nuovo Global Payments Partner del Milan, che oggi ha ufficializzatol’accordo con lo sponsor leader nel settore dei pagamenti digitali.

AC Milan e Skrill annunciano i dettagli della nuova partnership della durata di quattro anni grazie alla quale Skrill è diventato il Global Payments Partner del Club rossonero.

Sebbene l’accordo sia stato firmato alcune settimane fa e il brand Skrill sia già apparso a San Siro in diverse occasioni, entrambe le parti hanno preferito non comunicare attività di marketing in un momento in cui sia il Club che l’Italia stavano gestendo il devastante impatto dell’epidemia Covid-19. Skrill e AC Milan hanno scelto di concentrare i propri sforzi a sostegno della comunità locale, mettendo temporaneamente in pausa i piani di attivazione della partnership.

Nonostante la crisi legata al Covid-19 non sia ancora terminata, a seguito della ripresa degli allenamenti individuali della scorsa settimana, il Club e l’azienda di pagamenti digitali ritengono che sia il momento giusto per descrivere meglio la partnership e parlare della speranza, condivisa anche con i calciatori e tifosi, di un ritorno graduale sui campi di gioco.

Fondata nel 2001, Skrill è un’azienda leader nel settore dei pagamenti digitali e offre un portafoglio digitale multi-valuta e una carta prepagata che fornisce agli utenti l’accesso istantaneo ai fondi online e la possibilità di operare sul proprio conto Skrill ovunque si trovino. I clienti possono, inoltre, inviare ed effettuare trasferimenti di denaro internazionali, nonché acquistare e vendere interessi in criptovalute. Skrill fa parte di Paysafe, una piattaforma di pagamento specializzata utilizzata da milioni di clienti in tutto il mondo.

L’azienda ha una comprovata esperienza nel supportare il calcio e altri sport popolari e ha identificato il Milan come partner ideale grazie all’alto profilo della fanbase dei follower globali che può vantare il Club rossonero, oltre all’ampia popolarità di cui godono i portafogli digitali e le carte prepagate di Skrill come opzioni di pagamento in Italia.

Grazie a questo accordo, Skrill è il partner privilegiato del Milan per quanto riguarda i pagamenti del merchandising ufficiale acquistabile dai fan di tutto il mondo sul sito del Club. L’accordo prevede anche che al marchio di Skrill venga data ampia visibilità durante tutte le partite casalinghe del Milan allo stadio, oltre a una promozione su base continuativa attraverso i canali online – inclusi il sito web e l’App ufficiale – e sui popolarissimi canali social del Club.

I servizi forniti, inoltre, vengono integrati con quelli offerti da Vivaticket per dare ai fan la possibilità di utilizzare il portafoglio digitale di Skrill quando potranno acquistare nuovamente i biglietti per le partite del Club rossonero e le altre AC Milan experiences.

Il CEO italiano di Skrill, Lorenzo Pellegrino ha commentato: “È stato doloroso vedere questo devastante scenario prima nel mio paese d’origine e poi in tutto il mondo e non era il momento giusto per parlare della nostra partnership. Abbiamo invece riorientato i nostri sforzi a sostegno della comunità locale e abbiamo abbassato le commissioni sul nostro servizio di trasferimento di denaro per chiunque abbia voluto inviare denaro a persone care in Italia dall’estero“. Pellegrino ha inoltre aggiunto: “E ora, nella speranza che il calcio possa riprendere in qualche modo in un futuro non troppo distante, riteniamo che i tempi siano giusti per descrivere meglio il nostro profondo supporto al Club rossonero. Sono sicuro che di fronte a noi c’è un futuro migliore e sono altrettanto certo usciremo da questa crisi più forti e resistenti che mai. Siamo assolutamente entusiasti di essere il nuovo Global Payments Partner del Milan e continueremo a cercare modi per aggiungere valore all’ecosistema delle opzioni di pagamento del Club“.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan ha detto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Skrill nella nostra sempre crescente famiglia di partner e non vediamo l’ora di promuovere la sua grande offerta di pagamenti digitali ai milioni di nostri fan e follower in tutto il mondo. Condividiamo molte sinergie, entrambe le nostre organizzazioni sono mosse dall’ambizione, dalla concentrazione e dai risultati. Mentre guardiamo al futuro e al ritorno sui campi da gioco siamo pronti a lavorare stretto contatto con Lorenzo e il suo team per rendere questa partnership vincente per tutti. La collaborazione con marchi globali come Skrill è parte integrante della nostra strategia per riportare questo Club dove merita“.

Fonte: acmilan.com