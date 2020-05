Coppa Italia, c’è la possibile data di Juventus-Milan

Emergono le possibili date delle semifinali di ritorno e della finale di Coppa Italia. Il Milan sarebbe chiamato a giocare contro la Juventus.

La Serie A è pronta a ripartire il 13 giugno. L’obiettivo è quello di riuscire a portare a termine la stagione entro il 2 agosto, così da lasciare spazio alle coppe europee.

Non ci si fermerà un attimo, con le squadre in campo ogni tre giorni. Emergono inoltre – come si legge su ‘Sportmediaset’ – le date per la disputa dei match di Coppa Italia.

Le semifinali di ritorno dovrebbero giocarsi l‘1 luglio e la finale il 22 luglio.

Il calendario di Coppa Italia riguarda ovviamente anche il Milan, chiamato a giocare il match contro la Juventus, dopo l’1 a 1 dell’andata. L’eventuale finale sarà disputata contro la vincente di Inter-Napoli.

