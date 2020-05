Inzaghi ricorda Milan-Novara: “Mai avrei immaginato quel gol”

Filippo Inzaghi ha concesso un’intervista alla pagina Instagram “The Milanisti”. Proprio oggi ricade l’anniversario del suo ultimo gol con il Milan e in carriera. Quel match di Novara a San Siro è rimasto storico per vari motivi.

L’ex bomber rossonero ha raccontato la sua fissazione per le scarpe quando giocava: «Con le scarpe ero veramente fissato. Le usavo finché segnavo. Con gli sponsor avevo dei problemi, perché mi davano il modello nuovo e io volevo usare lo stesso fino a quando facevo gol. Le utilizzato finché si bucavano. Era una mia fissazione. Ad Atene avevo una Diadora con la riga dorata che mi piaceva molto».

Inzaghi, sempre su Instagram, ha anche ricordato quel Milan-Novara: “Pensare a otto anni fa … L’allenamento del giorno prima, sapevo che avrei giocato forse 20 minuti. Mai avrei pensato di fare gol sotto la curva con l’ultimo tiro in porta. In quella partita se ne andava parecchio Milan. Speriamo di tornare a gioire come un tempo”.

LEGGI ANCHE -> SHEVCHENKO SOGNA DI TORNARE DA ALLENATORE