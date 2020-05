Calciomercato Milan – Bonaventura ha scelto la destinazione

Giacomo Bonaventura ha deciso la sua prossima squadra. Lascerà il Milan alla scadenza del contratto e ha già scelto dove proseguire la sua carriera calcistica.

L’avventura di Giacomo Bonaventura al Milan è ormai agli sgoccioli. Il suo contratto in scadenza a giugno 2020 non verrà rinnovato, ormai è risaputo.

Al 30enne centrocampista non mancano le opzioni. Secondo quanto scritto oggi dal Corriere dello Sport, la destinazione preferita di Jack è la Roma. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha in mente di ingaggiare a parametro zero il giocatore.

Per Bonaventura è pronto un contratto da due anni con opzione per un terzo. Lo stipendio dovrebbe essere da circa 2 milioni di euro netti annui. Le principali alternative per il calciatore erano Atalanta, Fiorentina e Torino.

Superati i problemi fisici, è pronto a dare il suo contributo negli ultimi mesi al Milan prima di affrontare una nuova sfida. La Roma ha già avuto contatti con Mino Raiola e cercherà di chiudere l’affare appena possibile.

Il ds Petrachi con l’agente italo-olandese discuterà anche di Moise Kean, attaccante in uscita dall’Everton e che vorrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione.

