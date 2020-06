Milan, il Psg non molla Reina: le ultime dalla Francia

Il Psg continua a pensare a Reina. L’estremo difensore spagnolo farà ritorno al Milan in estate ma sarà solo di paggio. Le ultime novità dalla Francia.

Al termine della stagione Pepe Reina farà ritorno al Milan. Il portiere spagnolo, in prestito fino al 30 giugno all’Aston Villa, non rimarrà a vestire la maglia rossonera, dove è chiuso da Gigio Donnarumma.

Al Milan l’idea di privarsi di un pesante ingaggio come quello dell’ex Napoli non dispiace e dalla Francia continuano ad arrivare conferme in merito ad un interessamento del Psg.

I transalpini – come riporta ‘L’Equipe’ – sarebbero interessati a Reina ma servirà l’uscita di Areola, che probabilmente non continuerà la sua avventura con il Real Madrid.