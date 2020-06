Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Pobega

Tommaso Pobega ha impressionato positivamente in Serie B con la maglia del Pordenone e il Milan sembra aver già preso una decisione sul suo futuro.

Tommaso Pobega è uno dei giovani di proprietà del Milan che possono tornare utili nella prossima stagione. Il club rossonero sembra aver preso una decisione.

Infatti, il centrocampista 20enne dovrebbe rientrare alla base. Come spiegato oggi da Tuttosport, il Pordenone ha un diritto di riscatto da 2,2 milioni di euro e il Milan vanta un controriscatto da 2,4 milioni.

Il rientro di Pobega a Milanello viene dato per scontato. Toccherà al prossimo allenatore rossonero valutare durante la preparazione se tenerlo in organico oppure lasciarlo partire nuovamente in prestito.

La mezzala triestina ha fatto molto bene in Serie B con il Pordenone: 4 gol e 3 assist in 21 partite di campionato più una rete in Coppa Italia. Gode di buona considerazione in casa Milan e avrà una chance di guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. Intanto è concentrato sul Pordenone, quarto in classifica.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN, DECISO IL FUTURO DI ROMAGNOLI